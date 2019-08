Le Gers accueille sa première université d'été sur la médecine rurale

Ce samedi 17 et ce dimanche 18 août se tiennent les universités d'été de la médecine du futur à Fleurance et Lectoure dans le Gers. Les différentes conférences cherchent à se détacher de la vieille image du médecin de campagne aux conditions de travail difficiles.

"On a tendance à montrer seulement les vieux médecins de 80 ans qui continuent à pratiquer!" Le pharmacien de Lectoure, Arnaud Cabelguenne, ne supporte plus les idées reçues autour de la médecine à la campagne. Il est l'un des organisateurs de l'université d'été intitulée "Médecine du futur, une autre idée de la campagne". Il a créé ces conférences pour montrer que les nouvelles technologies et la tranquillité du monde rural sont des arguments en faveur d'une installation dans le monde rural pour les nouveaux praticiens. "Aujourd'hui, nous vivons avec d'excellentes conditions de travail. Il faut mettre cela en avant. _La campagne ne propose pas seulement des postes de médecin mais aussi un cadre de vie._"

Une relation privilégiée avec le patient

Depuis maintenant quatre ans, le docteur Jiliane Barbance-Turbian a décidé de s'installer à Lectoure en plein cœur du monde rural. Un choix de vie que ce médecin généraliste ne regrette pas aujourd'hui. "Je suis à 10 minutes de chez moi au calme avec un paysage magnifique." Le docteur se souvient de ses débuts en remplacement en ville. "La relation avec mes patients étaient beaucoup plus impersonnelle par rapport à ici. Autour de Lectoure, j'ai le temps pour rendre visite à mes patients à domicile."

Lier les écoles de médecine au monde rural

Selon Arnaud Cabelguenne, la solution n'est pas d'imposer aux jeunes médecins de s'installer à la campagne. Le pharmacien milite pour que les écoles de médecine envoient les étudiants se former à la campagne. "Il faut montrer aux jeunes étudiants la vie à la campagne dès l'école avant la spécialisation pour ne pas partir sur des idées préconçues... Intellectuellement et en terme de qualité de vie, on s'y retrouve."