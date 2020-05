Le Gers en orange : le président du département interpelle le Ministre de la santé

Le Gers est maintenu en orange dans la carte du déconfinement. Ce qui veut dire que le département passera soit au vert, soit au rouge si la circulation du virus s'accentue, dans la version finale de la carte. Alors qu'en Occitanie le Lot est passé du rouge au vert et le Tarn du orange au vert, Philippe Martin le président du conseil départemental est remonté contre cette deuxième version de la carte. Il interpelle directement Olivier Véran, le Ministre de la santé, et exige des explications.

" J'accepte que nous n'ayons pas été au vert le premier soir car d'autres départements de la région étaient dans le même cas. Mais j'avoue que la carte du deuxième soir et surtout la réintégration des départements du Lot et du Tarn en vert pour des justifciations qui me paraîssent être exactement celles qui ont concerné le département du Gers, m'indigne complètement" explique Philippe Martin, qui se dit "abasourdi". Pour lui le Gers ne peut pas être le seul département orange de la région dans un océan de vert.

Dans le Gers tous les clignotants sont au vert!

Le président du conseil départemental s'appuie sur les derniers chiffres plutôt encourageants: " Dans le Gers, tous les clignotants sont au vert! Baisse de 50% des hospitalisations depuis 15 jours. 4 personnes en réanimation. Une stabilisation des décès. Une possiblité grâce aux laboratoires du département de faire des tests de haut niveau et nombreux à partir de lundi....". Ce que Philippe Martin peine à comprendre c'est le mode de calcul basé sur le nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19, avant que ces personnes ne soient testées. "Ce critère ne relate en aucune façon l'activité et la réalité du virus dans le Gers. C'est injuste", ajoute-t-il.

Philippe Martin s'adresse directement au Ministre de la santé Olivier Véran, pour lui demander des explications, ainsi qu'à l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. Il n'a pour l'instant pas eu de réponse.