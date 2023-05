Le gouvernement annonce la création d'un pôle d'excellence en immunologie à Marseille

En déplacement dans les locaux de l'Institut Curie à Saint-Cloud en région parisienne, Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi midi une liste de seize nouveaux centres de recherche biomédicale en France, parmi lesquels un grand centre de recherche en immunologie à Marseille.

Il s'agit d'un volet du plan Innovation santé 2030 visant à renforcer l'attractivité internationale de la France dans ce domaine de la recherche biomédicale qui étudie les mécanismes de défense du corps humain face aux maladies.

100 millions d'euros pour développer la recherche

Le projet marseillais de Biocluster qui fait partie des quatre retenus par le gouvernement, bénéficiera d'une dotation publique de 100 millions d'euros. Selon le député de la majorité Lionel Royer-Perreaut, qui a défendu le projet auprès du gouvernement, cette décision installe Marseille comme une "référence mondiale en matière de recherche en immulogie et immunothérapie".

Ces premiers investissements publics devraient ensuite attirer des investissements privés (laboratoires, industriels etc.) et faire de Marseille un site référence dans la recherche en immunologie.

Le projet devrait s'installer sur un site "autour de l'hôpital Sainte-Marguerite" dans le 9e arrondissement de Marseille, selon Lionel Royer-Perreaut. Des chercheurs issus de structures publiques et privées seront réunis dans des projets communs pour développer la recherche "notamment dans la lutte contre les cancers".

L'objectif affiché est de regrouper les différentes compétences en santé - soins, recherche et innovation - au sein de ce pôle d'excellence et ainsi de permettre le développement de projets pour "améliorer la santé des patients, l'organisation des soins et du système de santé", selon l'Elysée.

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé ce mardi la labélisation de douze nouveaux instituts hospitalo-universitaires (IHU), en plus des sept déjà existants en France. Un IHU dédié à la santé respiratoire sera par exemple créé à Nice.

Le plan Innovation santé 2030, déclinaison en santé du plan "France 2030", est doté au total d'une enveloppe de 7,5 milliards d'euros. Sur ce montant, plus d'un milliard sera consacré à la recherche et d'autres programmes d'excellence seront lancés prochainement, a annoncé le chef de l'État.