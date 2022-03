Le gouvernement annule sa subvention de 800.000 euros aux laboratoires Servier

Dans un "esprit d'apaisement", et après une "émotion" des victimes du Mediator, le gouvernement annule finalement sa subvention de 800.000 euros au site des laboratoires Servier de Gidy (Loiret), selon nos confrères de franceinfo.

"Compte tenu de l’émotion suscitée par cette décision, le Gouvernement a décidé d'annuler cette subvention qui concerne le site de Gidy, anciennement site de production du Mediator", indique le ministère de l'Industrie à franceinfo. En plus de sa production historique du Mediator, certains médicaments aujourd'hui fabriqués dans cette usine sont jugés inutiles voire dangereux par les autorités de santé, comme le Triplixam, un diurétique qui n’est pas remboursé par la Sécurité sociale car la Haute autorité de Santé (HAS) l’a jugé inutile. Même chose pour le Vastarel, contre les vertiges et acouphènes.

Dans une lettre envoyée samedi au collectif de victimes du Mediator, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, écrit que "compte tenu de cette émotion que nous entendons, et dans un esprit d’apaisement", elle a tenu à informer les victimes de cette décision. La ministre justifie cependant l'octroi initial de cette subvention dans un souci de "reconstruction du tissu industriel français" et de "réappropriation de notre souveraineté industrielle". Elle explique également qu'il faut "rattraper le sous-investissement, voire le désinvestissement, dans certaines industries de santé".

Condamné en mars 2021 pour "tromperie aggravée" et '"homicides et blessures involontaires" dans le scandale sanitaire du Mediator, les laboratoires Servier ont fait appel de leur condamnation. Les laboratoires ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 2,718 millions d'euros.