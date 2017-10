Le gouvernement dévoile son plan de lutte sur les déserts médicaux

Des millions de Français confrontés à la pénurie grandissante de médecins : la ministre de la Santé et le premier ministre sont ce vendredi à Châlus, en Haute-Vienne, pour présenter un plan pour y remédier, en proposant notamment de doubler les maisons de santé et de développer la télémédecine.

Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et le premier ministre Edouard Philippe, sont à Châlus, en Haute-Vienne, ce vendredi pour présenter le plan de lutte du gouvernement contre les déserts médicaux. 8% de la population française réside dans des communes manquant de généralistes, selon un rapport de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) datant de fin 2015. Or, la France n'a jamais compté autant de médecins : plus de 215.000, toujours en 2015.

Un quart de généralistes en moins en 2025 par rapport à 2007

Le problème, c'est que la profession est vieillissante et peine à se renouveler, en particulier chez les généralistes libéraux. L'Ordre des médecins prédisait l'année dernière un quart de généralistes en moins en 2025 par rapport à 2007.

Pas de libre installation, mais le développement des maisons et des centres de santé

Agnès Buzyn a déjà fait savoir qu'elle ne toucherait pas à la libre installation des médecins, même si de nombreux élus réclament des mesures contraignantes. Le gouvernement veut en revanche doubler les maisons de santé pluri-professionnelles, ces établissements qui regroupent plusieurs spécialités - il y en avait 910 en France en mars 2017.

Elle souhaite aussi développer aussi les centres de santé, où les médecins n'exercent pas en libéral mais sous un régime salarié, en leur consacrant 400 millions d'euros sur le quinquennat.

Des actes médicaux pratiqués à distance, ou réalisés par des infirmiers

La ministre de la Santé souhaite également développer la télémédecine - des actes médicaux pratiqués à distance grâce notamment à Internet - et les "pratiques avancées entre professionnels" - des actes médicaux réalisés par exemple par des infirmiers, ou des pharmaciens, comme c'est le cas dans le cadre de l'expérimentation sur la vaccination contre la grippe.

La suppression du numerus clausus, c'est à dire le nombre limite d'étudiants acceptés en deuxième année de médecine, n'est apparemment pas à l'ordre du jour.