"Le gouvernement joue avec les nerfs des Français" estime la sénatrice PC de Seine-Maritime Céline Brulin

Pas de confinement mais un couvre feu renforcé. Depuis ce dimanche les centres commerciaux de plus de 20 mille mètres carrés sont fermés pour les commerces non essentiels. Et à partir de ce lundi les jauges sont renforcées dans les commerces de plus de 400 m2 avec un client pour 10 mètre carrés au lieu de 8 m2. "Evidemment on souhaite tous ne pas être reconfinés, il y a trop de conséquences humaines, sociales et économiques" jugeait ce lundi sur France Bleu Normandie la sénatrice communiste de Seine-Maritime Céline Brulin "mais le gouvernement ne joue pas assez sur l'anticipation et n'associe pas assez les Français sur les décisions qu'il va prendre".

