Covid-19 : le gouvernement s'oppose à la réintégration des soignants non-vaccinés

Le gouvernement suit l'avis de la Haute Autorité de Santé, qui s'est prononcée ce vendredi matin contre la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19. Le ministre de la Santé François Braun a ainsi annoncé que le gouvernement s'opposerait à la réintégration des soignants qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19.

On suit l'avis des scientifiques - François Braun, le ministre de la Santé

"L'académie de médecine, le conseil scientifique et la Haute autorité de santé ont un avis convergent, il est négatif" et "on suit l'avis des scientifiques", a déclaré le ministre en déplacement en Seine-et-Marne. Il a précisé qu'il réunirait "dès le début de la semaine prochaine les organisations syndicales pour leur expliquer la situation".

Un enjeu politique

Les soignants, comme les médecins ou infirmiers, qui exercent à l'hôpital ou dans les Ehpad, et plus globalement les employés de ces établissements de santé, sont obligés depuis l'an dernier de se faire vacciner contre le Covid.

Un petit nombre, très minoritaire, se voit donc interdit d'exercer son activité, car ils ne sont pas vaccinés. Mais les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence de débats, en particulier dans la sphère politique, sur l'opportunité de les réintégrer, en pleine crise de l'hôpital.