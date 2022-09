Le gouvernement saisit la justice sur les agissements de l'IHU de Marseille

Il est loin le temps où Emmanuel Macron venait saluer le professeur Didier Raoult à Marseille, au début de l'épidémie de Covid, à l'heure où le chantre de l'hydroxychloroquine faisait une entrée fracassante dans le monde médiatique. Deux ans plus tard, deux de ses ministres - celui de la Santé et celle de la Recherche - saisissent le procureur de la république de Marseille. Dans un communiqué commun, ce lundi, ils soulignent les "dysfonctionnements graves de l'IHU" créé en 2011 par le professeur marseillais et dirigé par son fondateur jusqu'à son départ fin août.

Un nouveau rapport accablant

Le rapport définitif de l'Inspection générale des affaires sociales et de son homologue pour la recherche est "accablant". Plusieurs éléments seraient susceptibles de constituer des délits. Un seul exemple : des malades du Covid ou de la tuberculose se sont vus administrer des molécules qui n'ont pas fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché. Dérive de la médecine... et aussi du management. Les ministres, sur la foi du rapport, parlent de harcèlement, et de mal-être au travail. Le rapport évoque également "une dégradation progressive de la situation financière de l'établissement".

Menaces sur le financement de l'Etat

Les ministres vont publier le rapport et convoquer le nouveau directeur de l'IHU, Pierre-Edouard Fournier - le successeur et proche de Didier Raoult - ainsi que les membres fondateurs de l'IHU. Il s'agira de déterminer "un plan d'action et de vérifications régulières" qui "conditionneront la poursuite d'activité et son financement par l'Etat".