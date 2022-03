Le gouvernement va réexaminer le dossier d'une subvention de 800.000 euros aux laboratoires Servier

Le ministère de l'Economie décide finalement de réexaminer le dossier d'une subvention de 800.000 euros aux laboratoires Servier dans le Loiret après la condamnation de Servier pour "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires" dans le scandale sanitaire du Mediator.

Le gouvernement recule après les révélations du Canard Enchaîné sur l'attribution d'une subvention de 800.000 euros aux laboratoires Servier. Selon une information de Franceinfo ce vendredi, le ministère de l'Économie décide finalement de réexaminer ce dossier de subvention qui devait aider à la relocalisation de la production de molécules d'intérêt thérapeutique majeur dans son usine de Gidy dans le Loiret. Cette aide financière devait participer à l'action pour que la France retrouve sa souveraineté pharmaceutique et soit autosuffisante en cas de crise sanitaire.

Les laboratoires Servier ont été condamnés en mars 2021 pour "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires" dans le scandale sanitaire du Mediator, une condamnation dont Servier a fait appel. S'ajoute à cela le fait que l'usine de Servier implantée à Gidy dans le Loiret qui devait bénéficier de cette subvention se trouve en pleine agitation sociale, au cœur d'un plan de restructuration qui prévoit de muter 70 de ses salariés à plus d’une centaine de kilomètres de là.

Les molécules fabriquées n'ont pas "d'intérêt thérapeutique majeur"

Le gouvernement va revoir cette subvention après les informations dévoilées sur les médicaments produits par Servier sur le site de Gidy. L'un d'entre eux, le Triplixam, un diurétique, n’est pas remboursé par la Sécurité sociale, la Haute autorité de Santé (HAS) l’ayant jugé inutile. Même chose pour le Vastarel, contre les vertiges et acouphènes. "Alors là, c'est le ponpon", a réagi le docteur Irène Frachon qui a révélé le scandale du Mediator. "La Haute autorité de santé a déremboursé ce médicament en 2011 en jugeant qu'il n'avait jamais fait la preuve de son inefficacité et que par contre on était certain qu'il était dangereux." Donc, pour Irène Frachon, considérer que Servier va fabriquer des "molécules d'intérêt thérapeutique majeur, c'est un mensonge, c'est hallucinant cette histoire".