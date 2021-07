Le gouvernement veut autoriser les "salles de shoots" après 2022

Ce jeudi, le ministère de Santé et le gouvernement ont affirmé vouloir permettre le développement de salles de consommation de drogues à moindre risques, aussi appelées "salles de shoot" d'ici 2022. Le texte loi sera soumis au vote de l'Assemblée nationale en septembre.

Ce jeudi, le ministère de Santé et le gouvernement ont affirmé vouloir permettre le développement de salles de consommation de drogues à moindre risques, aussi appelées "salles de shoot" d'ici 2022. Début juin, déjà, le ministre de la Santé, Olivier Véran avait jugé "positif" le bilan des structures tests installées à Strasbourg et à Paris depuis 2016. Il avait expliqué vouloir pérenniser ces dispositifs, qui ne devaient être que des expérimentations, et qui devaient prendre fin en 2022.

Une décision qui crispe au sein même de l'executif

Cependant, cette décision était suspendue à l'aval du Premier ministre, Jean Castex, alors que ces salles irritent au sein du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, également maire de Tourcoing, s'était opposé publiquement fin juin à la création d'un espace de ce type à Lille. A Paris, le préfet de police Didier Lallement répète régulièrement son opposition "à des salles où on se drogue". La Ville de Paris souhaite, elle, l'installation de plus de structures de ce type face au crack qui se diffuse dans le nord-est de la capitale.

Le Premier ministre a tranché et le dossier "est bien arbitré" selon le ministère de la Santé. Une disposition qui doit maintenant être inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, qui sera soumis au vote de l'Assemblée nationale en septembre.

"Le nombre de lieux ne sera pas fixé par l'Etat, puisque selon notre ligne c'est un constat local qui préside à la construction d'un projet", précise le ministère de la Santé. L'installation de nouvelles "salles de shoot" se ferait donc via des concertation entre les élus locaux, les agences régionales de santé, les préfectures et les parquets, puis ensuite autorisées au cas par cas par le ministère.