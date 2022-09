Le gouvernement veut proposer des consultations médicales gratuites à 25 ans, 45 ans et 65 ans

"Mieux vaut prévenir que guérir". C'est ce dicton qui a inspiré l'une des mesures phares du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. Ce dimanche, dans le JDD (article payant), le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé que le gouvernement souhaitait que l'Assurance Maladie propose aux Français une consultation médicale gratuites à "trois âges clés de la vie, 25 ans, 45 ans et 65 ans".

Le ministre de la Santé espère ainsi renforcer le prévention et détecter certaines pathologies plus tôt. "Jusqu’à présent, il n’y avait rien pour les adultes" explique-t-il. Les jeunes adultes pourront ainsi "faire le point sur les vaccins, leur activité physique, d’éventuelles addictions [...] et le risque cardiovasculaire". À 45 ans, âge oùle risque d’avoir une tumeur augmente, les patients pourront être sensibilisés au "dépistage du cancer du sein, du colon ou de la prostate " et à "d’éventuels troubles de santé mentale" poursuit encore le ministre. Enfin, à 65 ans, c'est le "prévention de la perte d’autonomie et le dépistage des cancers" qui seront une priorité.

Cette mesure, intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, doit être présenté en Conseil des ministres fin septembre.