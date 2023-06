Le GRAIL, un nouvel outil de récupération de la marche inauguré à l'hôpital universitaire du Grau-du-Roi

C'est un outil ultraperformant dont vient de se doter l' Hôpital universitaire de rééducation, de réadaptation et d'addictologie du CHU de Nîmes installé au Grau-du-Roi. Le GRAIL( Gait Real-time Analysis Interactive Lab), en français, le Laboratoire interactif d'Analyse de la marche en temps réel. Grâce à des capteurs et des caméras vidéo, il permet d'analyser l'activité musculaire du patient et d'adapter sa rééducation, notamment pour les personnes amputées. "Quand vous êtes amputé ou traumatisé et que vous voulez faire de la rééducation, c'est répétitif explique le Professeur Arnaud Dupeyron, praticien hospitalier au CHU de Nîmes et prof à la fac de médecine de Montpellier-Nîmes. Les patients s'épuisent car ils font les mêmes gestes et les mêmes exercices. Pour continuer à les motiver, c'est difficile. Là, vous leur faites faire des activités dans un monde virtuel, on peut en changer à loisir, complexifier les tâches, on peut mesurer leur performance, il y a une dimension ludique qui augmente l'adhérence au projet thérapeutique."

Amputé des deux jambes après avoir été heurté par un automobiliste

Le GRAIL se présente comme un tapis de marche, qui peut monter ou descendre. Il comporte des plateformes intégrées qui sont couplées en temps réel à un système de capture de mouvement, d'enregistrement vidéo et d'enregistrement de l'activité musculaire. Le patient fait face à un écran à 180 degrés où sont projetées des images virtuelles avec une trentaine de programmes différents pour adapter le programme de rééducation. "Notre spécialité, c'est la personne amputée confie le Dr Eric Pantéra, l'un des médecins de l'Unité de rééducation et de réadaptation de l'appareil locomoteur du Grau-du-Roi. On peut aussi prendre en charge une personne qui a fait un AVC avec une hémiplégie, celles qui ont une paralysie partielle des membres inférieurs, les problèmes orthopédiques ou la rééducation après prothèse, on est complétement polyvalent*.***" Mehdi Deghmache est Montpellierain. En novembre dernier, il a perdu ses deux jambes dans un accident de la route. Il a été percuté par un automobiliste qui roulait sous stupéfiants, sans assurance. Aujourd'hui équipé de deux prothèses, le GRAIL l'aide à remarcher presque normalement. "On peut vraiment gérer notre équilibre. Ca nous rassure aussi par rapport à la chute car la plupart des personnes amputées ne remarchent pas activement parce qu'elle ont peur de tomber." Ancien rugbyman, Mehdi, lui, s'est relevé après son accident puisqu'il participera dans quelques mois aux championnats du monde de kayak en ligne.

Un centre d'expertise régionale pour les personnes amputées

Grâce à ce nouvel outil, le CHU de Nîmes espère pouvoir signer une convention avec la Fédération française handisport confie le directeur général, Nicolas Best. Les sportifs handicapés de haut niveau pourraient venir s'entraîner au Grau-du-Roi. Le GRAIL permet en tout cas de positionner l'Unité de rééducation et réadaptation de l'appareil locomoteur du Grau-du-Roi comme Centre d'expertise régionale pour les personnes amputées. Ce nouvel équipement va également permettre de faire progresser la recherche.

