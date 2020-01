La mairie du XIIIe arrondissement a pris la décision ce jeudi matin. Il n'y aura pas de grand défilé du Nouvel an chinois, dimanche 2 février à Paris. Une mesure de sécurité en pleine épidémie de coronavirus.

Le grand défilé du Nouvel an chinois du XIIIe arrondissement annulé à cause du coronavirus

Paris, France

Ils espéraient pouvoir le maintenir mais les associations organisatrices du Nouvel an chinois et la mairie du XIIIe arrondissement de Paris ont décidé d'annuler le grand défilé prévu ce dimanche 2 février entre l'avenue de Choisy, la porte de Choisy et l'avenue d'Ivry. Les autres festivités (ateliers, concerts, spectacles), elles, sont maintenues, mais attirent traditionnellement bien moins de public que le grand défilé en costume.

Il est reporté au printemps, en raison des craintes liées à la propagation du coronavirus, confirme la mairie d'arrondissement.