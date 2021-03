Le grand retour de la coupe mulet

Icone capillaire des années 80, la coupe mulet est LA tendance de l’année 2021. La chanteuse Rhianna et des internationaux de rugby arborent fièrement leurs mèches longues dans la nuque et courtes devant. Si la mode est cyclique, il y aurait aussi un effet Covid.

La coupe mulet, cheveux longs derrière et courts devant revient en force. De la chanteuse Rhianna aux rygbymen stars des pelouses, les people et aussi de plus en plus de gens exhibent fièrement aux quatre coins de la planète cette coiffure typique des années 80. Moquée par certains, symbole de simplicité pour d’autres, le "mulet" est la coupe tendance de 2021. Mais pourquoi un tel retour en force ?

L’effet Covid sur la coupe mulet

La mode a beau être comme les saisons et fonctionner par cycles, le succès actuel du "mulet" n’est pas que le fruit du hasard. Pour les experts ès coiffure comme Tony Copeland de l'association de coiffeurs British Master Barbers Alliance, c’est grâce ou à cause du confinement. Privé de salon de coiffure, on a du faire avec les moyens du bord. Avec, on le sait, des fortunes diverses. Mais avec moins de risques qu’en temps normal. Bouclés entre quatre murs, les apprentis du ciseau ont pu tester des coupes improbables dont le mulet sans craindre les remarques pas toujours très sympas des collègues et des copains. Cela a aussi donné le temps de s’habituer soi-même à ce look seventies.

La coupe mulet, petite madeleine de Proust

Pour certains des nouveaux adeptes, la coupe mulet c’est aussi le moyen de faire revivre, un peu, les stars des années 80. Le beau Bowie ou la princesse Diana avaient également succombé aux mèches qui pendouillent dans la nuque et aux cheveux plus ou moins ras sur le front. Des choix capillaires vus par certains comme une atteinte gravissime au bon goût dans les années 90 mais qui aujourd’hui sont terriblement tendances.

Le "mulet", une coupe simple et par soleil

Autre avantage de cette coupe, on ne va pas se mentir, faire un "mulet" c’est nettement plus à la portée des non pro que de faire un dégradé ! Côté entretien, ce n’est pas non plus trop contraignant. En prime, d’après les fans de ce look rétro, les longues mèches à l’arrière protègent très bien la nuque du soleil. D’ailleurs, selon certaines théories, c’est comme ça qu’est née la coupe mulet.

La coupe mulet déjà reine de la mode dans l’Antiquité

D'après la chaîne History, la première fois où il est question de la coupe mulet dans un livre, c’est "L'Illiade" d'Homère, où des guerriers sont décrits avec "une frange, et des cheveux longs à l'arrière". On en voit aussi beaucoup sur des fresques antiques et des mosaïques romaines. Comme en Angleterre où des archéologues ont découvert une figurine en cuivre datant du Ier siècle après J.-C., qui représente un homme, sans doute une dieu, avec des yeux ovales, une moustache et une coupe mulet ! Pourtant, pendant longtemps cette coiffure n'a pas eu de nom. Elle n'a été baptisée qu'en 1994 avec la chanson "Mullethead" des rappeurs américains Beastie Boys,



Un festival de la Coupe mulet 2021 encore plus disputé

Avec ce succès inattendu de la coupe mulet, le prochain Festival promet une féroce concurrence. Le champion en titre le Français Gauthier Istin, agriculteur breton, va –t-il garder sa couronne décrochée à Mons en Belgique en 2019 ? La prochaine compet’ version tricolore qui devrait avoir lieu dans la Creuse en juin prochain pourrait attirer bien plus de prétendants. Quant au champion, son goût pour le "mulet" ne s’arrête pas aux podiums. Il veut aussi faire "des choses rigolotes dans des salons de coiffure et inviter des gens à marcher ensemble"... Avec un mulet bien sûr !