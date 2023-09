"Le gros travail de la mémoire, c'est de faire le tri", explique le neuropsychologue Francis Eustache

Comment fonctionne la mémoire ? Quels sont ses liens avec les différents sens, et notamment avec les odeurs ? Comment la faire travailler et quels sont les effets du manque de sommeil sur la mémoire ? Toutes ces questions sont abordées ces jours-ci dans la métropole lilloise où se déroule en ce moment la "Semaine de la mémoire", organisée l'Observatoire B2V des Mémoires .

Pourquoi oublie-t-on des choses et pas d'autres ?

"La mémoire est une fonction mentale qui permet d'enregistrer, de conserver et de rappeler des informations, résume Francis Eustache, neuropsychologue, membre de cet observatoire et directeur de laboratoire à l'Inserm. Il y a à la fois l'enregistrement et puis le fait d'y accéder, ce qui n'est pas toujours aussi simple."

Car la mémoire nous joue parfois des tours : il y a des choses qu'on oublie et d'autres pas. "J'ai envie de dire fort heureusement, parce qu'on ne peut pas tout conserver et ce ne serait certainement pas souhaitable de tout conserver, poursuit Francis Eustache, invité ce mercredi du 6-9 de France Bleu Nord . Le gros travail de la mémoire, en fait, c'est de faire le tri en fonction de chacun, en fonction des situations, de nos préoccupations, de nos souhaits, de nos désirs."

Parmi les thèmes abordés également lors de cette "Semaine de la mémoire", la question des traumatismes. "C'est une des plus difficiles, explique Francis Eustache. Quelqu'un qui vit des traumatismes parfois répétés va soit revivre son souvenir pratiquement tous les jours de sa vie, ou au contraire va réussir à les mettre à l'arrière plan. Et ses souvenirs peuvent potentiellement revenir à un moment donné."

Le programme des conférences données dans le cadre de cette semaine dédiée à la mémoire, dont certaines sont retransmises en ligne, sont à retrouver sur le site www.semainedelamemoire.fr