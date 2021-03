Le groupe pharmaceutique Merck travaille sur un médicament contre le Covid-19

Il y aura t-il bientôt un médicament contre le Covid-19 dans nos pharmacies ? Le géant pharmaceutique Merck, implanté notamment à Molsheim, dans le Bas-Rhin, y travaille sérieusement. Le groupe annonce ce samedi 6 mars que ses recherches sont en progrès.

Un antiviral par voie orale

Le médicament est en cours de tests et a eu des résultats positifs dans la réduction de la charge virale. Merck travaille sur cet antiviral avec le laboratoire américain Ridgeback Biotherapeutics. Les tests en sont à la phase 2a, sur un total de trois phases avant la possible commercialisation. Ils ont été conduits sur un peu plus de 200 patients non hospitalisés, mais avec des symptômes du coronavirus.

Les résultats de cette étude, "à savoir une diminution plus rapide de la charge virale chez des individus ayant le Covid-19 en phase initiale sont prometteurs", a assuré William Fischer, l'un des directeurs de l'étude et professeur de médecine à l'Université de Caroline du Nord.

Merck travaille aussi sur un traitement baptisé MK-711. Les premiers résultats des essais cliniques montrent une réduction de plus de 50% du risque de décès ou d'insuffisance respiratoire chez les patients hospitalisés avec des formes modérées à sévères du Covid-19, a fait savoir le groupe fin janvier.