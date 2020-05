Le groupe scolaire Calmette de Villeneuve d'Ascq fermé après un cas de coronavirus

Les écoles maternelles et primaires du groupe scolaire Calmette de Villeneuve d'Ascq sont "fermées jusqu'à nouvel ordre" par le maire. La décision a été prise après la découverte d'un cas de covid 19 chez un agent de la mairie qui a travaillé dans les locaux, sans contact direct avec les enfants.

Une école maternelle et une école primaire de Villeneuve-d'Ascq referment "jusqu'à nouvel ordre" après la détection d'un cas de Covid-19. Il s'agit du groupe scolaire Calmette. Un agent municipal malade a travaillé dans les locaux du 13 au 15 mai, _"_en dehors de la présence des élèves [...] mais potentiellement avec les enseignants présents" explique le maire Gérard Caudron.

Les enfants n'ont pas été en contact direct avec le malade

Pas de contact direct avec les enfants donc, mais l'édile ne veut prendre aucun risque. "J'ai décidé de fermer temporairement le groupe scolaire Calmette ainsi que le Centre d'accueil et de loisirs rattaché [...] et ce jusqu'à nouvel ordre." Les locaux "feront l'objet d'une désinfection et toutes les préconisations des autorités sanitaires seront strictement appliquées", conclut le maire.