Le groupe scolaire fermé à cause d'un cluster à Monts-sur-Guesnes dans la Vienne

La cinquième vague est bien arrivée dans le Poitou. Cela se voit particulièrement à Monts-sur-Guesnes dans la Vienne, au sud de Loudun. Le groupe scolaire est entièrement fermé pour une semaine depuis ce jeudi 25 novembre à cause d'un cluster. Le foyer de jeunes handicapés est aussi touché.

C'est tout le groupe scolaire de la commune de Monts-sur-Guesnes dans la Vienne qui a dû fermer à cause d'un cluster de cas positif au covid-19. La décision a été prise ce jeudi 25 novembre et pour une semaine. "Ça a commencé au foyer occupationnel [de jeunes handicapés] où on a eu 24 cas sur 36", explique le maire de la commune Alain Bourreau. Après les classes de l'école ont fermé les unes après les autres. Il y a eu jusqu'à quatre classes de fermées.

Une campagne de test

"Il y a eu une campagne des testsLes gens sont venus spontanément se faire tester et il y a eu une trentaine de cas positif", raconte l'édile. La salle des fêtes, le gymnase et le théâtre de la Montjoie ont été fermés aussi, même si un spectacle était prévu ce vendredi au théâtre. La Sainte-Barbe des pompiers a aussi été annulée ce samedi 27 novembre.