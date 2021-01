Le Haut-Rhin finalement pas concerné par le couvre-feu avancé à 18h

Après l'allocution du ministre de la Santé mardi soir, le Haut-Rhin faisait partie des vingt départements sous surveillance et susceptibles de passer sous couvre-feu dès 18h à partir du samedi 2 janvier. Finalement, et selon la liste définitive dévoilée par le porte-parole du gouvernement au JT de 13h de TF1 le 1er janvier, le département y échappe.

C'est une liste de quinze départements qu'a dévoilée Gabriel Attal, dans laquelle ne figurent ni le Haut-Rhin ni le Bas-Rhin. Le couvre-feu est donc maintenu à 20h dans toute l'Alsace. Dans les territoires voisins, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et le Territoire de Belfort basculent en revanche en couvre-feu dès 18h.

Dans le point de l'Agence régionale de santé daté du 31 décembre, le taux d'incidence dans le Haut-Rhin s'élevait à 187,5 nouveaux cas pour 100.000 habitants, 217 chez les 65 ans et plus. Il était de 151,5 nouveaux cas pour 100.000 habitants dans le Bas-Rhin, 156 chez les 65 ans et plus.