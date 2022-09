Le Havre : Thomas Pesquet vulgarise la science pour le festival "Sur les épaules des géants"

"Je viens en locale de l'étape, je ne vous le cache pas", commence d'emblée Thomas Pesquet. L'astronaute normand né à Rouen et qui a grandi à Auffay (Seine-Maritime) est venu vulgariser la science. "Je suis venu parler non pas de science ex-nihilo mais de science en relation avec l'humain, la technologie, l'environnement et les défis qui nous attendent pour les années à venir", a-t-il expliqué. Et pour cela, il est revenu sur sa dernière mission dans l'espace, la mission Alpha.

"Un excellent pédagogue, un vulgarisateur"

Pendant une vingtaine de minutes, Thomas Pesquet est revenu en détail sur sa dernière mission dans l'espace. Il a abordé les enjeux de cette dernière, les missions, les aléas, ses meilleurs souvenirs, les moins bons également. Avant d'être assailli par une salve de questions du public.

Thomas Pesquet est revenu sur sa dernière mission dans l'espace, la mission ALPHA. © Radio France - Bradley de Souza

"Le plus intéressant est d'entendre et de répondre à vos questions", avait lancé l'astronaute normand au début de son intervention. Le voilà servi. "Que faut-il faire pour aller dans l'espace ? Qui décide de vos expériences ? Qu'est ce que vous avez mis dans votre valise ?", les questions étaient nombreuses. Et le Seinomarin n'en a esquivé aucune.

Thomas Pesquet fait partie des sept astronautes européens sélectionnés pour s'entraîner sur le programme américain Artémis afin de peut-être aller sur la Lune d'ici quelques années.