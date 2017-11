Le + Info - A Dijon, dix personnes ont découvert leur séropositivité l'an dernier

Ce vendredi, c'est la journée mondiale de lutte contre le Sida. En France 25 000 personnes sont séropositives sans le savoir. L'an dernier, au centre de dépistage gratuit de Dijon, dix personnes ont appris leur séropositivité. Professionnels et associations travaillent pour faire reculer ce chiffre.

Chaque 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le Sida. L'occasion pour les médecins et les associations d'en remettre une couche en termes de prévention et de sensibilisation sur le VIH. Parce qu'on oublie un peu trop souvent que c'est une maladie toujours d'actualité. En France, 25 000 personnes seraient séropositives sans le savoir. Et à Dijon l'an dernier, dix personnes âgées de 20 à 58 ans ont découvert leur maladie en allant au centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnotic (CeGIDD).

Pour l'occasion, plusieurs événements sont organisés en Côte-d'Or :

Café-capote : en partenariat avec l'association Aides, vendredi et samedi les bars et les restaurants de la place Emile Zola à Dijon distribueront des préservatifs gratuits et des flyers d'information à tous les clients qui commanderont un café

: en partenariat avec l'association Aides, les bars et les restaurants de la place Emile Zola à Dijon distribueront des et des flyers d'information à tous les clients qui commanderont un café Dépistage : soirée dépistage sans rendez-vous, vendredi soir de 17h à 20h30 au CeGIDD, 1 rue Nicolas Berthot à Dijon

: soirée dépistage sans rendez-vous, vendredi soir de 17h à 20h30 au CeGIDD, 1 rue Nicolas Berthot à Dijon Théâtre : La pièce " Pule Teriaki " écrite à partir du témoignage d'une jeune bisontine séropositive sera jouée au Théâtre des Feuillants mardi 5 décembre au profit de Sidaction

Attention : à partir du mois de janvier, le centre de dépistage va déménager. Il va quitter le centre-ville pour rejoindre le CHU Dijon Bourgogne à l'entrée " Urgences '

