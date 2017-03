LE + INFO - Est-on bien soigné au CHU de Dijon ?

Comme beaucoup d'hôpitaux publics, le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon Bourgogne est en pleine réorganisation. Nécessité budgétaire oblige, des agents changent de service. La direction maintient le cap d'une gestion rigoureuse. Mais est-on bien soigné au CHU de Dijon ? C'est le + INFO.

Avec 7268 personnes employées, le CHU de Dijon Bourgogne est le premier employeur de Côte-d'Or. L'hôpital public dijonnais se distingue dans les classements pour ses soins dans le domaine de la cardiologie ou encore de la cancérologie. Il y a un mois, le CHU a ouvert une unité ambulatoire pour soigner les cancers. L'idée de ce centre qui peut accueillir jusqu'à 100 patients, était de pouvoir rencontrer tous les spécialistes en un même lieu. Qu'on se le dise, l'hôpital Dijon Bourgogne est en pleine réorganisation.

Santé et contraintes financières

Après le déménagement de l'hôpital général situé en centre-ville pour le Bocage plus à l'Est de l'agglomération, la direction s'est attaquée au déficit du CHU. En trois ans, les comptes sont revenus à l'équilibre. Le budget de l'hôpital est de 550 millions d'euros. Il est fixé par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Une certitude : ce budget augmente depuis trois ans. Entre 2015 et 2016, le CHU Dijon Bourgogne a même embauché 90 personnes, après avoir supprimé 150 postes entre 2012 et 2013 dans le cadre du plan de retour à l'équilibre.

Pour réaliser des économies, la direction a du réorganiser la plupart des services. Cette réorganisation ne s'est pas réalisée sans douleurs. A l'exception du service de réanimation, des agents ont été déplacés vers d'autres services. Selon les syndicats, les cadences de travail se sont intensifiées augmentant le stress des personnels soignants.

Ce lundi Elisabeth Beau, directrice du CHU de Dijon est l'invitée France Bleu Bourgogne. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook

Elisabeth Beau est directrice du CHU de Dijon depuis le 2 décembre 2013

Est-on bien soigner à l'hôpital Dijon Bourgogne ? Témoignez sur Facebook et Twitter