LE + INFO - Faut-il rémunérer les personnes qui donnent leur sang ?

Mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. Cette journée est l'occasion de remercier les donneurs et tous les bénévoles qui se mobilisent en faveur du don du sang. Et si on rémunérait les personnes qui donnent leur sang pour faire face à la pénurie ? C'est le thème du + INFO.

En Bourgogne Franche Comté, les stocks de sang sont toujours aussi bas. Selon l'EFS, l'Etablissement français du sang, on dispose de 11 jours de stock, c'est à dire que si du jour au lendemain plus personne de donne son sang, on peut tenir 11 jours. Après le risque c'est de ne plus avoir assez de produits sanguins (sang, plasma et plaquettes) pour soigner les malades.

La Bourgogne Franche Comté très généreuse avec les grandes villes

150 000 personnes sont inscrites sur le fichier des donneurs. Parmi elles, 80 000 donnent régulièrement. Cela équivaut chaque année à environ 160 000 prélèvements de produits sanguins, c'est à dire du sang, du plasma ou des plaquettes. La Bourgogne Franche Comté est l'une des régions les plus généreuses, c'est à dire qu'elle donne à d'autres régions de France, surtout des grandes villes. 15 % des dons de sang prélevés en Bourgogne-Franche Comté prennent la direction de Paris, où on manque de dons du sang.

On a besoin de produits sanguins pour soigner les malades du cancer, c'est 1/3 des besoins, mais aussi les hémophiles et les grands accidentés de la route. Lors d'un accouchement, une hémorragie peut nécessiter un besoin urgent et important en sang. Autant de situations qui font augmenter la demande de transfusions sanguines.

