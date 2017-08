LE + INFO - La maison du don du sang inaugurée à Dijon

L'Etablissement français du sang a inauguré sa seizième maison du don, et c'est à Dijon qu'elle a ouvert ses portes. Un établissement pour accueillir au mieux les donneurs de sang, de plasma et de plaquettes et surtout en attirer de nouveaux. Seuls 3,3 % des Dijonnais en âge de donner le font.

La maison du don est visible, facilement accessible en voiture ou en transports en commun, spacieuse et lumineuse. C'est la seizième du genre ouverte par l'Etablissement français du sang (EFS), et elle se trouve rue du Stade à Dijon. Le but, c'est d'attirer de nouveaux donneurs (seuls 3,3 % des Dijonnais en âge de donner le font) et d'augmenter la capacité de prélèvements. L'ancien site permettait de recevoir 40 dons par jour, alors que la nouvelle maison du don pourra en recevoir entre 80 et 100 quotidiennement.

Un établissement plus moderne et plus convivial

Le parcours du donneur n'a rien de révolutionnaire : on remplit un questionnaire, on a un entretien avec un médecin. C'est dans la salle de prélèvement qu'il y a du changement. D'abord les dons de sang, de plasma et de plaquettes se font dans la même pièce. Il y a 12 lits en tout, répartis en trois pôles. Les donneurs de sang par exemple, peuvent ainsi voir comment se passent les dons de plaquettes et peut-être se convertir. Et puis pour passer le temps ( un don de plaquettes peut durer jusqu'à une heure et demie), les donneurs reçoivent un code wifi, valable pendant deux heures, et peuvent emprunter une tablette numérique.

Une fois que le don est fait, direction la salle de collation. Il y a même une grande terrasse pour reprendre des forces quand il fait beau.

50 000 malades de la région soignés chaque année grâce aux dons

Les poches de sang récoltées à Dijon sont d'abord utilisées dans la région. D'ailleurs la Bourgogne-Franche-Comté remplit l'objectif d'auto-suffisance, certaines poches sont donc redistribuées dans d'autres régions. Au total, en comptant les transfusions sanguines et les médicaments dérivés du sang, ce sont 50 000 malades de la région qui sont traités grâce aux dons.

Les dons du sang, de plasma et de plaquettes se font désormais dans la même pièce © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les dons sont plus nombreux lors des campagnes mobiles à la campagne qu'en ville. D'où l'idée de cette maison du don, proche du CHU et qui a pignon sur rue. Pour attirer les actifs, la maison du don est ouverte de 12h à 19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h à 13h le mercredi et le samedi. L'ancien site fonctionnait surtout le matin, ce qui est moins pratique pour les gens qui travaillent. Mais les infirmières, elles, voient leur rythme de travail chamboulé, et elles n'ont pas vraiment eu le choix.

INFOS PRATIQUES : La maison du don se situe 2 rue du Stade à Dijon. Elle est ouverte de 12h à 19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h à 13h le mercredi et le samedi. Les dons du sang se font sans rendez-vous, en revanche il faut prendre rendez-vous pour les dons de plasma et de plaquettes.