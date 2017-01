LE + INFO - La vaccination de masse est-elle vraiment efficace ?

Après 4 semaines de campagne, la vaccination contre la méningite sur le campus de Dijon s'interrompt pendant une semaine. 13 144 étudiants ont été vaccinés. On est loin de l'objectif de vacciner tous les étudiants, soit 30 000 personnes. Certains doutent même de l'efficacité de la campagne.

Même si la campagne de vaccination contre la méningite sur le campus de Dijon n'est pas terminée, l'objectif de vacciner la totalité des étudiants, soit 30 000 personnes, est encore loin d'être atteint. A ce jour (31 janvier), 13 144 personnes ont été vaccinées. Pour être sur qu'il n'y a plus de porteurs sains, la couverture vaccinale doit encore progresser.

Pourquoi il est important de se faire vacciner ?

On sait depuis les deux cas mortels survenus entre les mois d'octobre et décembre 2016, que l'on est en présence d'un méchant méningocoque : le W 135 responsable de nombreuses épidémies. Et que dans le cas de Dijon, les autorités sanitaires craignent que le virus ne s'installe sur Dijon. Il faut donc l'éradiquer. Et puis, on craint qu'il y ait dans la population étudiante, des porteurs sains, susceptibles de contaminer d'autres étudiants. On rappelle que deux étudiants sont décédés. C'est ce qui a poussé les autorités à lancer cette campagne de vaccination massive.

