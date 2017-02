LE + INFO - Les "bébés éprouvettes" de Côte-d'Or

Il y a 35 ans tout juste naissait Amandine, le premier "bébé éprouvette" en France. A Dijon, le centre d'aide à la procréation médicale du CHU est devenu une référence en la matière. On fait le point dans "Le + Info" de ce vendredi matin.

24 février 1982. Une date importante dans l'histoire de la médecine, puisque c'est la date de naissance d'Amandine, premier bébé français né grâce à une fécondation in vitro. A l'époque, seule l'équipe de René Frydman, à l'hôpital de Clamart était capable de réaliser une telle prouesse. Depuis, la technique s'est développée dans la France entière, et le centre d'aide à la procréation médicale du CHU de Dijon est devenu l'un des meilleurs de France, avec un taux de réussite plus élevé que la moyenne nationale.