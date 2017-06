LE + INFO - Les idées reçues sur les ondes Wi-Fi

Le Wi-Fi débarque à Dijon. A partir de ce mercredi, la capitale des Ducs propose une connexion gratuite à internet depuis son téléphone ou sa tablette. Est-ce que c'est dangereux pour la santé ? C'est l'une des questions que nous avons posées à Joël Mekhantar, adjoint à la ville de Dijon.

Grâce à l'installation de 32 bornes Wi-Fi dans l'hypercentre, les utilisateurs de téléphones portables et tablettes pourront à partir de de mercredi se connecter gratuitement à internet depuis la gare de Dijon jusqu'au palais des Ducs via la rue de la Liberté. Plus besoin de courir à la gare ou dans un café. Le wi-fi va permettre de se connecter pour une heure renouvelable avec l'équivalent de 10 Giga en 4G.

L' opérateur chois par Dijon, la société QOS est un spécialiste du Wi-Fi urbain et notamment dans les transports en commun. Le coût de l'opération se chiffre à 90 000 euros auxquels s'ajoutent 12 000 euros par an pour le fonctionnement. Reste que le Wi-Fi gratuit en centre-ville génère des questions sur les effets des ondes sur la santé.

Joël Mekhantar adjoint en charge de la modernisation du service public et de l'informatique à la ville de Dijon répond à quelques idées reçues sur le développement du réseau Wi-Fi :

1) Le Wi-Fi gratuit en centre-ville, ça ne sert à rien vu que plus d'un français sur deux a un smartphone

Faux : "le Wi-Fi offre une meilleure stabilité sur le réseau. Et on peut mesurer le nombre de personnes qui se connectent au Wi-Fi. "

2) Le Wi-Fi gratuit, ça ne sert qu'au touristes étrangers

Faux : "c'est un plus pour les touristes, mais aussi pour les commerçants et c'est très intéressant en terme d'attractivité. Mais les habitants peuvent aussi profiter du réseau Wi-Fi gratuit."

3) Le WI-Fi gratuit en centre-ville à Dijon, c'est dangereux pour la santé

Faux : " la loi impose la possibilité de faire mesurer la pollution électromagnétique par l'Agence nationale des fréquences. On a fait des essais sur les bornes à Dijon. Les effets sont négligeables. En terme de rayonnement, le Wi-Fi est mille fois moins puissant que la plupart des appareils électro-ménager que l'on a chez soi."