LE + INFO - Les soignants contaminés et asymptomatiques privés de quarantaine

"Les personnels des hôpitaux qui sont écartés systématiquement du soin et du travail, ce sont ceux qui sont symptomatiques." Délégué syndical au CHU de Dijon, François Thibault comprend cette mesure primordiale. "Lors d'une épidémie de grippe c'est la même chose. Nous n'avons pas suffisament d'effectif dans les services pour se dire que sereinement on va s'arrêter quelques jours et laisser le travail à nos collègues."

L'ensemble de la France fait face à une deuxième vague épidémique. Selon le dernier bilan de Santé Publique France du lundi 19 octobre, 58 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus en Côte d'or et 16 autres sont soignées en réanimation "alors si on ne présente pas de symptôme, même quand on est testé positif on peut continuer à travailler pour faire face à la recrudescende des cas de Covid-19." assure le membre de la CGT.

Auquel cas, les précautions sont doublement appliquées : port du masque, désinfection des mains, distance avec les patients dès que la situation le permet.

Les gestes barrières ne sont pas toujours respectés dans les bureaux

Indispensables dans les hôpitaux, ces précautions ne sont pas toujours prises dans les entreprises. Selon Michel Moreau, responsable protection sociale de la CFDT, les salariés se relâchent dès qu'ils s'éloignent de leur poste de travail avec notamment le maintien des pots de départs à la retraite par exemple ou encore pendant la pause cigarette : "Je pense que pendant ces moments conviviaux, les gestes barrières sont atténués. S'il n'y a pas d'embrassades il y a quand même des accolades."

Michel Moreau ajoute que l'employeur ne peut pas être blâmé puisqu'il n'a aucun intérêt à ne pas faire appliquer la règlementation : "L'employeur fait la police sur le poste de travail mais pas en dehors. Néanmoins il a de toute façon besoin du salarié pour faire fonctionner l'entreprise donc s'il est contaminé et ne peut pas travailler, ça ne lui apporte rien."

Interrogé dans les rues de Dijon, Malik estime que la hiérarchie n'est tout de même pas irréprochable. Le fonctionnaire a un jour été contraint d'insister pour qu'un de ses responsables utilise du gel hydroalcoolique avant d'accéder à son service.