LE + INFO - Les soins dentaires, c'est du luxe ?

Les soins dentaires réparateurs (couronnes, bridges, implants...) sont les soins les moins bien remboursés par la sécurité sociale. Comme les tarifs sont libres, les prix dépassent parfois plusieurs centaines d'euros pour une couronne. Un luxe, les soins dentaires ? C'est le + INFO de ce mardi.

C'est l'un des thèmes de campagne des candidats à la présidentielle : le remboursement des soins dentaires et plus précisément des soins réparateurs . Alors que certains promettent un remboursement total dans quelques années, la question du coût est peu abordée. Si un soin conservateur (carie, détartrage...) ne coûte que quelques dizaines d'euros, en revanche une couronne, voire un implant est facturé plusieurs centaines d'euros. Une différence de traitement que certains syndicats dentaires voudraient gommer.

Soins gratuits pour les plus démunis

La pose d'une couronne coûte entre 350 et 1200 euros selon le matériau utilisé. La sécurité sociale rembourse sur la base de 127 euros. La différence est donc prise en charge par le client ou la mutuelle. Et c'est encore plus cher pour un bridge ou un implant. Un coût que les plus démunis ne peuvent pas supporter. C'est pourquoi, des dentistes se sont regroupés pour proposer des soins gratuits. C'est le cas de l'association Nomade médical. Son président Jean-Daniel Metin a lancé l'opération "Du sourire à l'œil". Régulièrement, un camion équipé d'un cabinet dentaire va à la rencontre des habitants. En trois ans, "Du sourire à l'œil a soigner 1000 personnes en Côte-d'Or.

