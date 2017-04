LE + INFO - Les soins vétérinaires sont-ils trop chers?

Après Chalon-sur-Saône, Chagny et Meursault, au tour de l'agglomération dijonnaise d'accueillir ses premiers cabinets vétérinaires low-cost. Les consultations sont moins chères mais les cabinets ne disposent pas de plateau technique. Les soins vétérinaires sont-ils trop chers? C'est le + INFO.

Avec Talant et Chenôve, la Bourgogne compte désormais 5 cabinets vétérinaires low-cost. C'est une des conséquences de la Loi Macron. La région Bourgogne a été l'une des premières régions de France à voir s'installer un "Véto Access". Le prix d'une consultation est entre 12 et 15 euros moins cher. Le vétérinaire low-cost peut aussi vacciner votre animal. En revanche, si votre chat, ou votre chien a besoin de soins plus importants (opérations...), le vétérinaire vous enverra vers un cabinet traditionnel. Ce qui fait dire à une certaine partie de la profession que les cabinets low-cost ne suffisent pas. Ils font juste de la "bobologie" pour animal.

En Bourgogne, on compte environ 700 vétérinaires.

