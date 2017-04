LE + INFO - Les trois idées reçues sur l'hôpital public

Elisabeth Beau, était ce lundi l'invitée "grande témoin" de France Bleu Bourgogne. La directrice du Centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne s'est expliqué sur la réorganisation de l'établissement dijonnais. Le CHU de Dijon est à la pointe en cardiologie et cancérologie.

Premier employeur de Côte-d'Or avec 7268 personnes salariées, le CHU Dijon Bourgogne accueille chaque année 100 000 patients et réalise 450 000 consultations. Ce qui en fait le premier établissement de soins en nombre d'acte de la région Bourgogne-Franche-Comté. Après plusieurs années de déficits, le Centre hospitalier universitaire a réussi à équilibrer ses comptes. Une opération qui n'a pas pu se réaliser sans une réorganisation de tous les services. Sur le difficile équilibre, offre de soins et rentabilité, Elisabeth Beau répond à trois idées reçues.

1) On soigne mieux lorsque l'on ne fait pas attention à la dépense

Faux : "ce n'est pas en dépensant beaucoup d'argent que l'on soigne mieux. Quand on ne regarde pas à la dépense, on ne regarde pas non plus quels sont les actes utiles, les bonnes prescriptions. Il faut d'abord se préoccuper du patient, se demander ce qui est utile. Il n'y a qu'à regarder aux Etats-Unis. Ils ont plus de moyens et ils ne soignent pas mieux."

2) Les meilleurs médecins travaillent dans le privé

Faux : "les meilleurs médecins se trouvent au CHU! Il y a de bons médecins dans le privé. Ils y vont pour diverses raisons, notamment financières, mais on trouve de très bons médecins à l'hôpital public."

3) Les salaires dans la fonction publique hospitalière sont peu élevés

Vrai et Faux : "ça dépend des corps de métiers. Pour les médecins, les salaires sont peu élevés. On trouve d'autres éléments d'attractivité, comme la qualité des soins, des équipements, la diversité des pathologies. Pour d'autres métiers, les rémunérations sont comparables au secteur privé."