LE + INFO - Les trois idées reçues sur la DMLA

Toute cette semaine, ce sont les journées de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est la première cause de mal-voyance chez les + 50 ans. Peux t-on prévenir la maladie ? Le professeur Creuzot Garcher, chef du service ophtalmo du CHU de Dijon était ce lundi l'invitée FBleu Bourgogne.

La DMLA est une maladie de la rétine avec peu de symptômes au début mais très vite, la vue centrale baisse. Elle se manifeste par des taches noires et des lignes droites qui à la vision font des vagues. Le plus souvent, la dégénérescence maculaire apparaît à partir de 50 ans. Un simple examen du fond de l’œil permet de savoir si on est atteint par la maladie. L'examen dure deux minutes chez l'ophtalmologiste.

Le CHU de Dijon propose jusqu'au 30 juin, un dépistage gratuit.

Le professeur Catherine Creuzot Garcher, chef du service ophtalmo du CHU de Dijon répond à trois idées reçues sur la DMLA :

1) La DMLA touche plus les femmes ?

Vrai : "dans les études, on trouve plus de femmes que d'hommes. La raison, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et donc à ce titre on voit plus de femmes atteintes de DMLA."

2) La DMLA est une maladie rare ?

Faux : "on estime à un million le nombre de personnes touchées pas la maladie en France. Au CHU de Dijon, on recense 800 nouveaux patients chaque année. Donc, non, la DMLA n'est pas une maladie rare."

3) Quand on est atteint de DLMA, on s'en rend compte tout seul ?

Vrai et faux : "souvent, un seul des deux yeux est touché. Donc si on ne fait pas le test sur un seul œil, on ne s'en rend pas forcément compte. L' astuce, c'est de prendre une photo. Là, on est obligé de fermer un œil. A ce moment, on peut savoir si on est concerné par la DMLA."