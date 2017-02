LE + INFO - Les trois idées reçues sur la fécondation in vitro

Il y a 35 ans naissait Amandine, le premier "bébé éprouvette" français. Depuis, la médecine a fait du chemin et en Côte d'Or ce sont près de 800 couples qui ont recours à la fécondation in vitro chaque année.

Le centre d'aide médicale à la procréation du CHU de Dijon est une référence en la matière. Le taux de FIV qui débouchent sur des grossesses y est de 45 % alors qu'il est de moins d'1/3 au niveau national. Paul Sagot, gynécologue et responsable pôle obstétrique du CHU de Dijon déconstruit quelques idées reçues.

La fécondation in vitro c'est pour répondre uniquement à la stérilité féminine

FAUX : La moitié des couples qui y ont recours c'est pour répondre à une infertilité masculine. La technique de fécondation in vitro ICSI permet de choisir les spermatozoïdes les plus mobiles et de les micro-injecter dans l'ovocyte.

Seuls les couples hétérosexuels peuvent avoir recours à la FIV en France

VRAI : La loi dit que seuls les couples hétérosexuels dont l'infertilité a été prouvée médicalement peuvent avoir recours à une FIV. Mais le professeur René Frydman lui-même, celui qui a permis la naissance d'Amandine, a reconnu qu'il avait enfreint la loi pour aider des couples homosexuels à avoir un enfant. Il demande une évolution de la loi à ce sujet

On reste hospitalisé longtemps après une FIV

FAUX : La ponction dure une quinzaine de minutes et le transfert une demi heure environ. Ensuite le médecin conseille simplement de se reposer pendant 2 ou 3 jours.