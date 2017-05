LE + INFO - Les trois idées reçues sur la journée sans tabac

Ce mercredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. En Côte-d'Or, 1523 fumeurs se sont inscrits en novembre dernier au mois sans tabac. Une opération menée par l'Assurance Maladie. Résultat : la moitié des participants ont arrêté de fumer.

En Côte-d'Or on estime le nombre de fumeurs à 133 000. Rapporté à ce chiffre, les 1523 personnes qui se sont inscrites sur l'application Tabac info service représente un peu plus de 1 % des fumeurs. "Ce n'est pas beaucoup," admet Karine Triboulet, sous directrice de l'Assurance Maladie de Côte-d'Or. "Le plus important; c'est de lancer un mouvement. De toute façon, arrêter de fumer prends du temps. C'est souvent au bout de la deuxième, troisième voire quatrième tentative que l'on arrête de fumer."

Un deuxième moi(s) sans tabac en fin d'année

Fort de ce premier mois sans tabac, l'Assurance Maladie va renouveler l'opération en fin d'année 2017. A cette occasion, un forfait d'une valeur de 150 euros pour l'achat de substitut nicotinique est proposé à chaque personne qui s'inscrit au dispositif.

Karine Triboulet, répond à trois idées reçues sur la journée sans tabac :

1) Une journée sans tabac, ça ne suffit pas pour arrêter de fumer

Vrai : "ce qui est important, c'est de s'inscrire dans la durée. Bien sur, une journée pour arrêter de fumer, ce n'est pas assez. Un fumeur qui arrête ne serait-ce qu'une journée, c'est déjà une première victoire."

2) Les substituts au tabac ne sont pas efficaces à 100 %

Vrai et faux : "un ancien fumeur n'est jamais vraiment guéri. Les substituts augmentent d'abstinence tabagique jusqu'à 6 mois. Cela prolonge les chances d'arrêter de fumer. Plus on s'arrête longtemps, plus on a de chances de s'arrêter définitivement."

3) Les traitements et substituts au tabac coûtent chers

Vrai et faux : "le forfait de 150 euros correspond à environ 3 mois de traitement. Mais c'est vrai qu'arrêter de fumer, ça a un coût."