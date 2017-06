LE + INFO - Les trois idées reçues sur le diabète

Le nombre de diabétiques continue d'augmenter en Côte-d'Or. On estime à 28 000, le nombre de personnes malades dans le département et 80 000 en Bourgogne. Du 2 au 11 juin, l'association des diabétiques de Bourgogne organise des animations autour de la prévention.

Le diabète touche près de quatre millions de personnes en France et 400 nouveaux cas apparaissent chaque jour. Le diabète est un mal qui s'étend de plus en plus en France. On parle aussi d'épidémie silencieuse. Le facteur principal reste l'alimentation. "En Côte-d'Or, on mange un peu trop gras et un peu trop sucré", reconnait Robert Yvray, le président de l'association des diabétiques de Bourgogne. "Il faut privilégier les fruits et les légumes, et surtout une activité physique régulière."

Robert Yvray, le président de l'association des diabétiques de Bourgogne répond à trois idées reçues sur le diabète :

1) Si on mange sainement et qu'on fait du sport on est sûr de ne pas devenir diabétique

Faux : "on peut naître diabétique. On peut aussi avoir des antécédents familiaux. Donc même si on mange sainement et que l'on a une activité physique, on n'est pas sûr de ne pas devenir diabétique."

2) Le diabète se déclenche après l'âge de 40 ans

Faux : "non, 40 ans, c'est une moyenne, mais le diabète peut se déclencher bien avant En revanche, il est conseillé de faire un bilan chez le médecin à partir de 40 ans."

3) Le diabète ne coûte pas cher à la sécurité sociale

Faux : "le diabète coûte chaque année 10 milliards d'euros à la sécurité sociale. Les 3/4 sont consacrés aux complications de la maladie."