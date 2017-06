Le + INFO - Les trois idées reçues sur le don du sang

Ce mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. Or, les stocks sont trop bas, même si les donneurs sont généreux en Bourgogne-Franche-Comté. Et si on rémunérait les donneurs ? C'est le thème du + INFO.

Il ne reste plus que onze jours de stock de sang en Bourgogne-Franche-Comté, selon l'EFS, l'Etablissement français du sang. Si le nombre de donneurs chutent brutalement, le risque est donc de manquer de produits sanguins, c'est-à-dire du sang, du plasma et des plaquettes, pour soigner les malades.

Pourtant, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions généreuses pour le don du sang : 15% des dons prélevés en Bourgogne sont envoyés à Paris, où les stocks ne suffisent pas. En France, 150 000 personnes sont inscrites sur le fichier des donneurs. Parmi elles, 80 000 donnent régulièrement.

Nous avons soumis trois idées reçues sur le don du sang à Pascal Morel, directeur de l'EFS en Bourgogne-Franche-Comté.

1) Si on rémunère le don du sang, on aura plus de stock

FAUX. "Une très jolie étude, parue en 2013, a interrogé nos donneurs de sang, pour savoir si la rémunération pouvait être un moteur au don. L'écrasante majorité dit non, parce que chez nous, ça dégrade le don, ça lui fait perdre sa valeur de solidarité. Or, c'est ça qui pousse quelqu'un de venir sur nos collectes."

2) Le don du sang est très restrictif, il y a trop de critères

FAUX. "Les deux choses que l'on doit privilégier dans le don du sang, c'est préserver le donneur et faire attention à sa santé, et forcément faire attention au receveur, c'est-à-dire au malade. Evidemment nous sommes sélectif. Un dixième des donneurs ne peut pas effectuer de don parce qu'il présente une contre-indication, donc non ce n'est pas trop restrictif."

3) Les jeunes générations ne sont pas des donneurs importants

FAUX. "Les donneurs de sang sont souvent un peu moins fidèles au don, parce qu'ils ont d'autres préoccupations, qu'ils s'inquiètent pour leur avenir... Mais ils sont très généreux. Quand on va dans les établissements scolaires, on a énormément de succès. Ensuite, il y a des trous, lié au fait qu'ils ne sont plus sur place, qu'ils font leurs études... mais ils sont généreux. Il faut juste les fidéliser, on travaille là-dessus !"

Ré-écouter l'interview de Pascal Morel, directeur de l'Etablissement français du sang