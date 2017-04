LE + INFO - Les trois idées reçues sur les allergies

En France, près de 30% de la population souffre d'allergie. Selon les médecins, la pollution, le mode de vie et l'alimentation seraient responsable de l'augmentation des allergies. Philippe Bonniaud, le chef du service pneumologie au CHU de Dijon répond à trois idées reçues sur les allergies.

La Côte-d'Or n'est pas plus touchée que les autres départements dans le domaine des allergies: "pour les allergies aux pollens de bouleau, c'est surtout le nord de la France qui est concerné," note Philippe Bonniaud, chef du service pneumologie au CHU de Dijon et membre du Réseau nationale de surveillance aérobiologique. Les allergies se soignent. Il est conseillé d'établir un diagnostic chez un allergologue. L'allergie peut être héréditaire.

Philippe Bonniaud, chef du service pneumologie au CHU de Dijon répond à trois idées reçues sur l'allergie :

1) La pollution est seule responsable des allergies respiratoires

Faux : "ce qui peut modifier les allergies respiratoires, c'est nos modes de vies, ce sont aussi les arbres que les collectivités plantent dans les villes. Là, on peut modifier le profil des pollens que l'on va respirer et donc modifier avec le temps le profil des patients allergiques."

2) L'allergie est une maladie bénigne

Vrai et Faux : "ça peut apparaître comme une maladie bénigne. On a l'impression que le nez qui coule, ce n'est pas grave. C'est pourtant très invalidant. Et puis, une allergie peut mener à l'asthme, une maladie extrêmement grave qui peut emmener le patient en hospitalisation voire en soins intensifs. Donc l'allergie est potentiellement une maladie très dangereuse."

3) Les allergiques aux pollens de bouleau ne sont pas obligés de suivre un traitement pour guérir

Faux : "on est jamais obligé de suivre un traitement. Mais le traitement qui va permettre de guérir ou de modifier sa réaction face à un allergène, c'est la désensibilisation. A long terme on va modifier la réaction immunologique que l'on a à l'intérieur de l'organisme pour répondre face à ces allergènes qu'on respire."