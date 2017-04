LE + INFO - Les trois idées reçues sur les soins dentaires

Les dentistes sont en colère. Depuis que la ministre de la santé, Marisol Touraine, a annoncé vouloir réglementer les tarifs des prothèses dentaires, la profession est vent debout. Marie-Bénédicte Berthou, la présidente du syndicat de Côte-d'Or était ce mardi l'invitée France Bleu Bourgogne.

Faut-il réglementer les tarifs des prothèses dentaires ? Selon les régions, le coût d'une couronne ou d'un bridge peut varier du simple au triple ! Montrés du doigt, les chirurgiens dentistes reportent la responsabilité sur Marisol Touraine coupable à leurs yeux de plafonner les soins de bases. La ministre de la santé veut maintenant imposer un plafonnement des prothèses. En échange les soins de bases comme le détartrage et les caries seraient revalorisées.

Marie-Bénédicte Berthou, la présidente du syndicat des chirurgiens dentistes répond à trois idées reçues sur les soins dentaires :

1) Les soins dentaires, c'est du luxe

Faux : "ça dépend de quels soins on parle. Si c'est pour soigner une carie, réaliser un détartrage, dans les deux cas, le coût est inférieur à 20 euros ! Ce sont les soins réparateurs. Si on parle d'une couronne ou d'un implant, alors, oui, selon les régions, le coût peut monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros."

2) Les mutuelles remboursent mal les soins dentaires

Vrai et Faux : "les mutuelles remboursent plutôt bien les soins réparateurs. Après pour les soins conservateurs, ça dépend des mutuelles. Le problème c'est que la prise en charge des prothèses par la Sécurité sociale n'a pas évolué depuis 1988 ! La base est tellement basse que les mutuelles font ce qu'elles peuvent."

3) C'est moins cher de se soigner les dents à l'étranger

Vrai et Faux : "oui, une couronne coûte moins chère à l'étranger. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Quand on rapporte le coût d'un implant au SMIC, en Hongrie, c'est 3 SMIC alors qu'en France, c'est à peine 1 SMIC. Beaucoup de patients partent se faire soigner à l'étranger et sont remboursés par la Sécurité sociale. Nous on s'élève contre ce fonctionnement. Il faudra nous expliquer comment les dentistes hongrois arrivent à faire en une semaine, ce que les dentistes français mettent 3 mois à réaliser. Il faut savoir que la nature exige des délais de cicatrisation."