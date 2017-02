Le + INFO : les urgences sont-elles en danger ?

Chalon sur Saône, Semur en Auxois, Dijon... dans toutes ces communes, les services d'urgence sont en surchauffe. L'afflux de patients âgés atteints par le virus de la grippe a révélé une crise profonde. Le système est à bout de souffle. Les urgences sont-elles en danger ? c'est le + INFO.

Ça fait des mois que ça dure, mais là, avec l'épidémie de grippe, on atteint, un point de non-retour. Pour une fois, il n'y a pas que les personnels qui l'affirment. Marisol Touraine, la ministre de la santé a parlé "d'une situation préoccupante et de services à propos des urgences, aux limites de leurs capacités." La Côte d'Or n'échappe pas à la règle. Au CHU de Dijon, par manque de personnel, le délai d'attente aux services des urgences est de 4h30. Au centre hospitalier de Semur en Auxois, il n'est pas rare de passer 7 heures dans le service. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, les passages aux urgences ne cessent de croître pour des motifs ne les justifiant pas.

Dérapages à Chalon

Pendant l'épidémie de grippe, les hospitalisations concernent particulièrement les personnes âgées: 12% ont entre 65 et 79 ans et 70% ont 80 ans ou plus, selon Santé Publique France. Résultat, la tension monte dans les hôpitaux. Il n'est pas rare que les patients excédés par les heures d'attente perdent leur sang froid. A l'hôpital de Chalon sur Saône, la direction a décidé de mettre en place deux vigiles à l'entrée des urgences après les insultes et les menaces proférées il y a dix jours par un individu à l'encontre des infirmières qui travaillent dans le service.