LE + INFO - Manger cher, est-ce manger bien ?

Manger cher, est-ce manger bien ? Cette question, les participants au colloque santé nutrition à l'Université de Bourgogne, se la sont posées. Si manger bien, c'est avant tout choisir des produits de qualité et privilégier les circuits courts, il n'est pas nécessaire de se ruiner pour manger sain.

A l'heure où on apprend que des traces de glyphosate, une substance classée cancérogène probable, ont été retrouvées dans des céréales pour petit-déjeuner, quelles sont les solutions pour mieux manger? Christine, une mère de famille talantaise a sa petite idée : " pour moi ce n'est pas parce que les produits sont chers qu'ils sont meilleurs. Je n'ai pas acheté de fraises ou de cerises cette année, parce que c'est trop chère. Quand le kilo de mirabelle est à 5 ou 6 euros, je n'achète pas. Après il faut cuisiner. On a perdu cette habitude. Pour moi, il ne faut pas forcément acheter chère pour manger mieux."

Les statistiques donnent raison à Christine : en 40 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses des ménages est passé de 35 à 20 %. Le consommateur fait donc attention à son porte-monnaie. Le prix reste un frein pour 83 % des consommateurs selon un sondage Ipsos.

Pour Dominique Archambaud, nutritionniste et présidente de Slow Food Bourgogne, il existe d'autres manières de manger sain sans se ruiner :" on peut manger plus qualitatif, sans mettre plus d'argent dans sa nourriture. On peut manger moins de viande, en revoyant ses menus. Je dis pas qu'il ne faut pas manger de viande. Je ne suis pas végétarienne. Je dis qu'il faut mieux la choisir. "

Privilégier les circuits courts

Le colloque nutrition santé a rassemblé une centaine de personnes à l'Université de Bourgogne à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

La qualité plutôt que la quantité, c'est le mot d'ordre des nutritionnistes. Privilégier les circuits courts, les AMAP, association pour le maintien de l'agriculture paysanne et pourquoi faire ses courses dans les supermarchés qui s'engagent dans une démarche de qualité. Par exemple en écartant les produits susceptibles de contenir du glyphosate, une substance classée cancérogène probable. C'est le cas de la marque U. Pierre Alvès est le directeur du Super U Talant-Belvédère :" depuis 2015, nous avons stopper cette substance qui fait partie des 90 substances controversées sur les 6000 produits que nous vendons en magasin."

Si l'on en croit un sondage Ipsos, 71 % des français préfèrent acheter des produits locaux. Les circuits courts comme les AMAP (10 en Côte-d'Or) ou encore la ruche qui dit oui (25 en Bourgogne) ont de beaux jours devant eux.

