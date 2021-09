Le + Info : en Côte d'Or, seulement 56% des femmes se font dépister contre le cancer du sein

Octobre Rose, ça commence ce vendredi 1 octobre. Un mois, qui met en lumière le dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, en France. Ces deux dernières années en Côte-d'Or, seulement 56% des femmes sont allées se faire dépister.

Le dépistage, décisif

"Neuf femmes sur dix guérissent du cancer du sein, lorsqu'il est dépisté à temps" déclare le docteur Vincent Dancourt, médecin au centre Leclerc de Dijon. "Le dépistage, c'est important parce que ça sauve des vies" poursuit-il.

Les femmes concernées, qui ont entre 50 et 74 ans, reçoivent un courrier qui les encourage à aller faire une mammographie, la radio des seins. "Le plus de ce dépistage, c'est que lorsque les femmes reçoivent leurs résultats et nous aussi, pour une seconde relecture. Ca permet de repérer éventuellement des lésions qui auraient échappé au radiologue" explique Vincent Dancourt.

Pas besoin d'attendre un examen médical ; se palper les seins peut aider

"Si je ne m'étais pas auto diagnostiquée, je ne sais ce qu'il serait advenue de moi" confie Valérie Gagnepain. Cette dijonnaise de 47 ans se bat actuellement contre son deuxième cancer. Diagnostiquée une première fois en 2010, la maladie est revenue en 2020. "Cette fois-ci, je n'avais rien senti, mais comme j'étais en suivi, les médecin l'ont rapidement dépisté" poursuit-elle.

Même son de cloche du côté de Sylvie Deccuper-Delorme. Cette femme de 62 ans a l'habitude de palper ses seins. "Tous les soirs avant de m'endormir, je le fais. Il y a énormément de cas de cancer dans ma famille, alors impensable pour moi de ne pas surveiller" explique-t-elle. "Si je ne m'étais pas palpée, je pense pas que je serais là à vous en parler aujourd'hui" conclut-elle.

Le suivi psychologique, étape importante des soins

L'annonce d'une telle nouvelle peut être vécue comme un véritable séisme dans la vie des patients. "On vous annonce que vous avez un cancer, c'est très violent" explique Rachel Dameron, responsable du pôle psychologique du centre Leclerc, à Dijon.

"La phase de diagnostic peut durer vraiment longtemps ; on peut faire examen sur examen, et la patiente attend. _C'est une énorme source de stress_, et ça la renvoie directement à sa mort, qui devient presque palpable" poursuit-elle.

Il y a aussi la question des effets secondaires lors des chimiothérapies. "_La perte des cheveux, mais aussi la fatigue du corps. Les femmes ont beaucoup de mal avec ces effets secondaires : e_lles ne reconnaissent plus leur corps, c'est difficile à accepter. Nous sommes là pour les accompagner" conclut Rachel Dameron.

Chaque année en France, 12 000 femmes décèdent des suites d'un cancer du sein.