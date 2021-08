Le + Info : Pour ou contre la vaccination des 12-17 ans

La rentrée arrive à grands pas, la question de la vaccination des adolescents se pose et le débat fait rage. Entre parents inquiets et protocole sanitaire quelque peu allégé, trancher la question n'est pas facile.

Alors que la rentrée scolaire approche, la question de la vaccination des adolescents ne s'est jamais autant posée. Les parents s'inquiètent, mais les ados eux, sont plutôt demandeurs.

Une rentrée atypique

Pour cette rentrée scolaire 2021, le protocole sanitaire (niveau 2) prévoit une rentrée en présentiel de tous les élèves. Et qui dit présentiel, dit forcément risques accrus. Chez la PEEP (la fédération des parents d'élèves), on craint surtout une rentrée semée d'embûches.

"A la PEEP, il est clair que nous avons une majorité de parents qui sont pour la vaccination de leurs enfants" explique Bruno Ecard, responsable de la fédération en Côte-d'Or. "Mais indépendamment de ce que nous pensons et de nos opinions, notre rôle est de représenter tous les parents d'élèves, y compris ceux qui s'opposent à la vaccination de leurs enfants" poursuit-il.

Bruno Ecard craint une rentrée "atypique, voire très difficile". "Il sera difficile de défendre leurs positions, quand nos avis divergent à ce point, mais pas impossible. Notre travail est avant tout de défendre leurs intérêts et celui de leurs enfants" conclut-il.

"Aucun risque"

Le médecin généraliste dijonnais Emmanuel Debost est "extrêmement favorable" à la vaccination des plus jeunes. "C'est une population qui est déjà très demandeuse. Elle veut se faire vacciner, et pour cause : ils sont jeunes, et entrent à peine dans la vie. Ils ont besoin de passer à autre chose et d'avancer. Nous, en tant qu'adultes, nous avons pu nous adapter à cette pandémie, mais c'est plus difficile pour eux" explique-t-il.

Le docteur Debost se veut également rassurant. "Le vaccin à technologie ARN est l'un des plus sûrs qui existe sur le marché. Il a très peu d'effets secondaires" poursuit-il. "De plus, les ados sont ceux qui ont le plus de mal à respecter les gestes barrières, à ne pas s'embrasser. Ils veulent juste vivre et on les comprend, alors permettons-leur de vivre en sécurité" conclut-il.

J'ai décidé de me faire vacciner - Lily-Rose, 16 ans.

Lily-Rose a 16 ans et cette année elle entre en classe de première dans un lycée dijonnais. Elle a déjà ses deux doses, effectuée durant l'été. Alors que ses parents hésitaient, elle a décidé de prendre le problème à bras le corps. "Mes deux parents sont vaccinés, alors que je le sois moi aussi, c'était vraiment le plus logique pour moi" confie-t-elle.

Mais elle est confrontée à une petite réserve de la part de ses parents. "On en a discuté, et finalement c'était bon. Je le fais pour moi, mais aussi pour les autres. Il y a dans ma famille des personnes à risques, vous comprenez" conclut-elle.

En Côte-d'Or, 62,5% des 12-17 ans ont déjà reçu une première dose.