Le + INFO : proximité et rentabilité dans la santé, c'est possible ?

Alors que l'hôpital de Chalon-sur-Saône se mobilise pour obtenir son unité de coronographie, la question se pose de la compatibilité entre proximité et rentabilité en matière de santé.

Sur le papier, l'hôpital de Chalon-sur-Saône réussit le subtile équilibre entre rentabilité et proximité. Ils demandent une unité de coronographie, qui permettrait de réaliser, sur place, des angioplasties, un examen déterminant dans le diagnostic et le traitement des urgences cardiaques, comme les infarctus. L'ARS exige un minimum de 350 examens annuels pour que l'unité ait l'autorisation d'ouvrir et soit rentable, l'hôpital en prévoit minimum 600. En moyenne, il faut une unité de coronographie pour 320 000 habitants, le centre hospitalier de Chalon couvre un bassin de 350 000 habitants.

Enfin, l'unité de coronographie permettrait de financer le déficit du service de soins intensifs. Sans autorisation d'ouvrir l'unité, c'est donc le service de soins intensifs qui est menacé de fermeture. Une situation qui illustre la difficile équation entre proximité et rentabilité.

D'un côté, les déserts médicaux s'étendent. Autrefois réservés aux zones rurales, les médecins de campagne ne trouvant pas de remplaçants, ils concernt désormais les villes moyennes, les banlieues difficiles et même les centres-villes trop onéreux pour l'installation d'un cabinet. La proximité en pâtit et les inégalités face à l'accès aux soins se creusent.

De l'autre côté, les petites structures sont régulièrement pointées du doigt. En 2014, la Cour des Compte épinglait treize maternités, sous le seuil de 300 naissances par an. Outre la simple logique financière, l'institution pointait un risque "d'erreur de diagnostic, de dysfonctionnement" ou de "retard à la prise de décision". Puisque les établissements de petites tailles n'ont pas les moyens de s'équiper avec du matériel dernière génération ou d'attirer les spécialistes, la qualité des soins peut reculer, estime la Cour des Compte.

