LE + INFO - Savez-vous vraiment ce qu'est la DMLA ?

A partir de ce lundi et jusqu'à vendredi, ce sont les Journées de la DMLA. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie de la rétine qui touche plus d'un million de personnes en France. Pour l'occasion, le CHU de Dijon organise des dépistages gratuits.

Au CHU de Dijon, environ 800 nouveaux patients sont suivis chaque année pour une DMLA, une dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie de la rétine, qui est la première cause de malvoyance chez les plus de 50 ans. Depuis 2007, lors des Journées de la DMLA (devenues Journées de la macula), les médecins, les professionnels de la vue et les associations veulent sensibiliser le grand public à cette maladie. C'est le thème du + Info ce lundi matin

Les Journées de la DMLA cette année ont lieu du 26 au 30 juin

A 7 h 50, la chef du service ophtalmo du CHU de Dijon Catherine Creuzot-Garcher viendra nous expliquer quels sont les symptômes, les éventuels traitements, et les conséquences de cette maladie.

A 8 h 15, Juliane Kauffman, ergothérapeute spécialiste de la vision basse au CHU nous expliquera quelles sont les adaptations à faire dans la vie quotidienne des patients atteints de DMLA