LE + INFO - Se faire vacciner, est-ce que c'est un geste citoyen?

A l'occasion de la Semaine européenne de la vaccination, l'Agence régionale de santé relance une campagne de sensibilisation à la vaccination tout au long de la vie. Si la plupart des Français se disent favorables à la vaccination, certains vaccins suscitent la méfiance. C'est le thème du + INFO.

D'une manière générale, les Français se disent favorables à la vaccination. Ils sont 75 % dans cette situation. C'est le cas en Bourgogne Franche Comté. Après tout dépend du type de vaccin auquel on est confronté. Les vaccins du nourrisson, c'est à dire les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la polio, des vaccins obligatoires, atteignent un taux de couverture de 96 %. La couverture vaccinale du ROR (rougeole, oreillons et rubéole) dépasse le seul de 90 % pour la première dose et 80 % pour la deuxième. Après le taux de vaccination diminue pour l'hépatite B et surtout pour la méningite de type méningocoque C avec un taux de vaccination de 70 %, insuffisant pour combattre de manière efficace la maladie.

Brigitte Virey pédiatre à Dijon mobilisée pour informer et rassurer les parents sur la vaccination dès le plus jeune âge Partager le son sur : Copier

La rougeole, l'une des infections les plus menaçantes avec la méningite

Comme la rougeole, la méningite est toujours présente. On l'a encore vu il y a quelques mois à Dijon avec deux décès à l'université. Entre 2011 et 2016, on a dénombré 298 infections à la méningite de type C chez des jeunes âgés de 1 à 24 ans non vaccinés. Au total, on déplore 29 décès, preuve que la méningite reste une maladie grave et évitable grâce au vaccin. Pour ce qui est de la rougeole, maladie familière, elle est loin d'être bénigne et malgré la vaccination, la rougeole est toujours présente et loin d'être éradiquée, la faute à un taux de vaccination là encore insuffisant.

Se faire vacciner, sert à se protéger individuellement des maladies mais aussi à protéger les autres et à éviter la propagation des maladies et le risque d'épidémie. Tous les rendez-vous de cette semaine de vaccination sont à retrouver sur le site du CHU de Dijon. On en parle avec Michel Duong, le responsable du Centre départemental de vaccination de Côte-d'Or. Il est ce mercredi à 7h50 l'invité France Bleu Bourgogne.

Se faire vacciner, est-ce que c'est un geste citoyen? Témoignez sur Facebook et Twitter