LE + INFO - Sucre et gras : êtes-vous conscients des dangers pour votre foie ?

Les cirrhoses du foie ne sont pas forcément liées à la consommation d'alcool. La "maladie du soda", ou "maladie du foie gras humain" se répand de plus en plus en France. Cette maladie, aussi appelée la NASH (stéato-hépatite non-alcoolique) est liée à la consommation de sucre et de gras.

La "maladie du soda" ou NASH (stéato-hépatite non-alcoolique) est la première cause de transplantation hépatique aux Etats-Unis. Si elle ne concerne pour l'instant qu'1% de la population française, les médecins s'inquiètent de cette "épidémie" qui risque de se développer dans les années qui viennent.

Cette maladie, c'est celle qui a failli coûter la vie à Pierre Ménès, le célèbre commentateur de foot de Canal +, qui a été greffé du foie et du rein il y a quelques mois. Quand le foie absorbe trop de graisses, il finit par les stocker et les gouttes de graisses font mourir les cellules hépatiques.

Pascal Melin, hépatologue et Pierre Ménès, consultant foot de Canal + © Radio France - Anne Pinczon du Sel (photos maxpp)

A 7h50, nous serons avec Pascal Melin, hépatologue et président de SOS hépatites pour faire le point sur cette maladie, la prévention, et les traitements à l'étude.

et président de SOS hépatites pour faire le point sur cette maladie, la prévention, et les traitements à l'étude. A 8h15, Pierre Ménès, le célèbre commentateur de foot touché par cette maladie témoigne.