LE + INFO - Sur la mode des cosmétiques et produits d'entretien maison

De plus en plus de Français(es) fabriquent leurs cosmétiques maison. Plus que des recettes de grands-mères remises au goût du jour, ils sont fabriqués avec des ingrédients parfois dangereux. Cosmétiques et produits d'entretien, et si on les faisait soi-même ? C'est le + INFO de ce mardi.

Retour à la nature, défiance envers les perturbateurs endocriniens ou simples loisirs créatifs... peu importe la raison, le fait est là : de plus en plus de Françaises, notamment, passent aux cosmétiques fait maison. Déodorant à l'huile de coco et au bicarbonate de soude, dentifrice à l'argile blanche, shampoing au rhassoul, etc. il y a des centaines de recettes sur internet. Mais les cosmétiques maison sont-ils vraiment bien meilleurs pour notre santé ?

A 7h50, on posera la question à Marion Hérisson, créatrice de cosmétiques à Gevrey-Chambertin. Elle propose aussi des ateliers pour apprendre à fabriquer ses produits basiques sans danger.

A 8h15, Pierre-Olivier Variot, président du syndicat des pharmaciens de Bourgogne Franche-Comté, nous dira si cette mode est bien perçue dans les pharmacies et parapharmacies de la région.

