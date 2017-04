LE + INFO - Trois idées reçues sur la NASH, la maladie du soda

La " maladie du soda " touche 1 % de la population française. Mais les médecins s'inquiètent car cette pathologie du foie risque bien de se développer dans les années qui viennent. C'est la maladie qui a failli coûter la vie à Pierre Ménès, le célèbre monsieur foot de Canal +.

Cette "maladie du soda" ou NASH (stéatohépatite non alcoolique) est aujourd'hui la première cause de transplantation hépatique aux Etats-Unis. En France, elle touche pour l'instant 1 % de la population, mais les médecins craignent qu'elle se développe dans les années à venir. Avec Pascal Melin, hépatologue et président de SOS Hépatites et Pierre Ménès, le consultant football de Canal + qui a été greffé du foie et du rein après cette maladie, on déconstruit quelques idées reçues.

Les cirrhoses sont toujours dues à l'alcool

FAUX La NASH détruit le foie, mais cette fois ce sont le sucre et le gras qui sont en cause. "Le foie, c'est le lieu où on stocke l'énergie, explique Pascal Melin, hépatologue et président de SOS hépatites, et en dehors des repas, c'est un organe qui rejette tout au long de la journée du gras et du sucre pour donner l'énergie au corps. Normalement on est faits pour avoir quelques réserves, mais quand le foie absorbe trop de graisses et de sucre, il se forme des bulles de gras qui finissent par détruire les cellules hépatiques."

La NASH ne touche qu'une minorité de la population française

VRAI et FAUX Pour l'instant les hépatologues estiment à 1 % la part de la population française touchée par cette maladie. Mais Pascal Melin explique : " si on prend les chiffres sur l'obésité en France et qu'on considère que 10 à 20 % des obèses peuvent être touchés par la NASH, alors oui, on va pouvoir parler d'épidémie, c'est un raz-de-marée qui arrive."

Il existe des traitements contre la NASH, la "maladie du soda"

FAUX pour l'instant, il n'existe aucun traitement efficace. Une dizaine de molécules sont à l'étude et les premiers résultats devraient arriver dans le courant de l'année. En attendant, les médecins aident leurs patients à perdre du poids et à changer leurs habitudes alimentaires. Et dans les cas les plus graves, comme celui de Pierre Ménès, la greffe est obligatoire pour la survie.

C'est la maladie du XXIe siècle - Pierre Ménès

