Le + Info - Trois idées reçues sur le tabac

Les buralistes de toute la France ont manifesté mercredi devant le Ministère de la santé pour dénoncer la hausse du prix du paquet de cigarettes. L'occasion de déconstruire quelques idées idées reçues sur le tabagisme.

Les buralistes ont déversé des milliers de carottes devant le Ministère de la santé mercredi, pour protester contre la hausse du prix du paquet de cigarettes qui devrait atteindre les 10 € d'ici à 2020. Pour le gouvernement, l'objectif est de faire baisser le tabagisme en France. On déconstruit quelques idées reçues sur le tabac avec Philippe Camus, pneumologue au CHU de Dijon.

Le tabac à rouler est moins nocif que les cigarettes industrielles

FAUX : " Tout dépend déjà de la qualité du tabac. En plus quand on roule ses cigarettes, on n'a pas toujours conscience du nombre de cigarettes qu'on fume dans la journée, et certains fumeurs sont parfois très étonnés. "

Je fume depuis trop longtemps, ça ne sert à rien d'arrêter, le mal est fait

FAUX : " Quand on arrête, le risque décroît très rapidement pour les accidents cardiaques. En un an, on se retrouve au même niveau que des gens qui ne fument pas. En ce qui concerne le cancer du poumon, la décroissance est plus lente, mais elle est bien réelle. En 5 ans, on arrive à niveau de risque qui est sans commune mesure avec celui d'un fumeur. "

Quand on arrête de fumer, on compense par une autre addiction

VRAI ET FAUX : " L'arrêt du tabac n'entraîne pas vers des addictions plus dangereuses comme l'alcool ou la drogue. Par contre les sucreries, les excès alimentaires peuvent représenter une mini addiction à laquelle il faut faire attention. La prise de poids est bien réelle, donc il faut faire attention et faire un peu d'exercice quotidiennement."