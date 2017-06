Le + INFO - Vous sentez-vous concerné par le diabète ?

Le nombre de diabétiques continue d'augmenter en Côte-d'Or. Pour prévenir la maladie, la Fédération française des diabétiques organise à partir de ce vendredi une semaine de prévention. L'idée est d'inciter les personnes à se faire dépister. Diabète : vous sentez-vous concerné ? C'est le + INFO.

On estime à 28 000 le nombre de malades en Côte-d'Or et 80 000 en Bourgogne. Le taux de prévalence en Côte-d'Or, c'est à dire le risque de développer la maladie sur l'ensemble de la population est de 5,2 %, soit un peu plus que la moyenne nationale qui est de 4,8 %. Le diabète fait partie des maladies chroniques en forte progression. Il se manifeste par un taux de glucose, de sucre, anormalement élevé. Les facteurs sont connus : une mauvaise alimentation avec des produits trop gras ou trop sucrés. Une sédentarité importante, du stress ou encore une fatigue constante. Ajoutez à cela des facteurs génétiques comme l'hérédité et l'âge, pour le diabète de type 2, le plus fréquent, et vous avez les raisons qui expliquent pourquoi le nombre de diabétiques progresse.

Des diabétiques qui s'ignorent

700 000 personnes en France ignorent qu'ils sont diabétiques. C'est la raison pour laquelle, la Fédération française propose à l'occasion de cette semaine de prévention, un test rapide et simple pour évaluer le risque de développer un diabète. Vous allez sur le site contrelediabète.federationdesdiabetiques.org. En 30 secondes et 8 questions, vous saurez si vous avez un risque de développer un diabète de type 2. Sinon, jusqu'au 11 juin, vous pouvez vous rendre sur l'un des stands de la l'association des diabétiques de Bourgogne à l'occasion de la semaine nationale de prévention.

Diabète : vous sentez-vous concerné ? Témoignez sur Facebook et Twitter

Ce vendredi à 7 heures 50, Robert Yvray le président de l'association des diabétiques de Bourgogne est l'invité France Bleu Bourgogne.